08:53 | ХОККЕЙ — НХЛ

Джон Купер: "Не знаю, что с Кучеровым, но вроде бы сотрясения нет"

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Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер подчеркнул, что на данный момент у него нет точной информации о состоянии здоровья нападающего Никиты Кучерова, получившего травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Монреалем" (1:3). Российский форвард в конце первого периода не смог удержаться и врезался головой в борт.

- На данный момент у меня нет информации о Кучерове, - приводит Tampa Bay Times слова Купер. - Вроде бы, обошлось без сотрясения мозга. Надеюсь, что он восстановится в ближайшее время. При этом, у него не было возможности закончить игру.

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