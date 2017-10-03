Джон Купер: "Не стоит требовать от Сергачева слишком многого"

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер оптимистично оценил перспективы защитника Михаила Сергачева закрепиться в основном составе команды. 19-летний россиянин попал в заявку "Лайтнинг" на сезон и может выйти на лед в первой игре сезона против "Флориды".

- Он отлично вписался в состав, но не стоит требовать от него слишком многого, - цитирует русскоязычная версия сайта НХЛ Купера. - Ему 19 лет, но он уже показал, что может играть в команде. Это очень хорошо. Он продемонстрировал мастерство, умение работать.

Он несколько раз ошибался в предсезонных играх, но он не боится ошибок. Он не боится держать шайбу. Порой это приводит к неприятностям. В НХЛ скорости выше по сравнению с молодежным хоккеем, но ему хватает уверенности в себе, чтобы пойти на риск. Это хорошее качество. Молодежь должна верить в себя. Конечно, несколько раз соперник его накажет. Но если он продолжит так играть, не сделает выводов, тогда его можно будет посадить на лавку. Однако я не хочу лишать его шанса. Я хочу, чтобы он рос. Но он должен соответствовать нашим стандартам и требованиям. Он работает над этим, и мне это нравится. У него определенно есть талант.