Джон Купер: "Не держу зла на Кучерова после его интервью"

Главный тренер "Тампа-Бэй" и сборной Канады Джон Купер заявил, что не держит зла на нападающего сборной России Никиту Кучерова. Форвард "Лайтнинг" раскритиковал игру своих партнеров по клубу после того, как команда не смогла выйти в плей-офф. Наставник высоко оценил класс российского игрока.

– Я прочитал интервью Кучерова целиком, могу объяснить его слова только эмоциями, – приводит "Р-Спорт" слова Купера. – Все мы были расстроены тем, что не попали в плей-офф, хотя с этим сезоном связывали большие ожидания. Тем не менее, я не увидел ничего криминального в словах Кучерова, нет никаких обид, я вообще уже забыл про то интервью. Просто Кучеров по-настоящему командный игрок, он хочет сделать "Тампу" и своих партнеров лучше. Могу заверить вас, что Никиту очень любят в команде.

Просто такие элитные таланты, как Кучеров, нередко видят игру на несколько шагов вперед, читают игру на другом уровне, не как большинство хоккеистов. Никите стоит помнить об этом. Кучеров провел отличный сезон, он прогрессирует с каждым годом, его статистика говорит сама за себя.