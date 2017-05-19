Джон Купер: "Матч Канада – Россия не сводится к противостоянию Джона Купера с игроками "Лайтнинг"

Главный тренер сборной Канады Джон Купер после матча 1/4 финала плей-офф чемпионата мира с Германией (2:1) подчеркнул, что соперник заставил его команду понервничать, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Он также отметил принципиальность предстоящей игры с Россией в полуфинале.

– Вы будете играть против Кучерова и Василевского. Это вызовет какие-то особые чувства?

– Там еще и Наместников (смеется). Знаете, я за них очень рад. Потому что работаю с ними на каждодневной основе. И мне, понятно, хочется, чтобы они играли еще лучше. Я уже тут проходил через подобные случаи: Филппула у Финляндии, поигравший у нас в "Тампе", Гудас тоже был частью "Молний". Это всегда важно посмотреть на своих ребят. И, если честно, я на этом турнире болел за Кучерова и Наместникова, внимательно смотрел за тем, как Василевский играл в воротах. И меня игра Андрея очень порадовала. Я обожаю этих ребят. Они – одна из главных причин того, что "Тампа" добивалась определенных успехов. Но данный матч не сводится к противостоянию Джона Купера с игроками "Лайтнинг". Это Канада против России. И это будет весело.

– Очень много было бросков со стороны вашей команды, но эффективность их была слабой.

– Большая площадка влияет на игру. Европейские команды знают, как использовать это на пользу себе. Как играть между точками вбрасываний, как лучше использовать пространство в средней зоне. Но мы учимся с каждым матчем и прибавляем в этом плане.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада - Россия начнется в 16.15 здесь.