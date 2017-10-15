08:39 | Хоккей — НХЛ

Джон Купер: "Кучеров показывает очень хитрую игру. Именно поэтому он совершенно особенный игрок"

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Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Сент-Луиса" (2:1) отметила игру российского нападающего Никиты Кучерова.

24-летний хоккеист установил новый рекорд "Молний" в чемпионате. Кучеров стал первым игроком клуба, которому удавалось забивать во всех пяти стартовых встречах. Всего на данный момент он набрал 8 (5+3) очков.

- Кучеров показывает очень хитрую игру. Именно поэтому он совершенно особенный игрок, - цитирует Купера ESPN.

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Якут Хан

Никита, имеено тот из числа россиян кто реально может взять хартанга и срушара вместе взятых! Резкий старт ОвиКузи позади, с такой игрой не сулит им ничего. Малкин спит, Рада тоже не важно начал. Будем смотреть и болеть за звездой молний и всея энэйчэль!)) Панарин тоже норм играет у мундиров.

09:29