Джон Купер: "Кучеров показывает очень хитрую игру. Именно поэтому он совершенно особенный игрок"

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Сент-Луиса" (2:1) отметила игру российского нападающего Никиты Кучерова.
24-летний хоккеист установил новый рекорд "Молний" в чемпионате. Кучеров стал первым игроком клуба, которому удавалось забивать во всех пяти стартовых встречах. Всего на данный момент он набрал 8 (5+3) очков.
- Кучеров показывает очень хитрую игру. Именно поэтому он совершенно особенный игрок, - цитирует Купера ESPN.
Материалы других СМИ
Якут Хан
Никита, имеено тот из числа россиян кто реально может взять хартанга и срушара вместе взятых! Резкий старт ОвиКузи позади, с такой игрой не сулит им ничего. Малкин спит, Рада тоже не важно начал. Будем смотреть и болеть за звездой молний и всея энэйчэль!)) Панарин тоже норм играет у мундиров.
09:29