08:15 | Хоккей — НХЛ

Джон Купер: "Игра была равной. Но что там по броскам?"

1

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер после поражения от "Вашингтона" (0:3) в шестом матче полуфинала Кубка Стэнли посетовал на недостаточное количество бросков. Счет в серии плей-офф стал равным - 3-3.

- Мы были недостаточно хороши, - цитирует официальный сайт НХЛ Купера. - Мы играли недостаточно отчаянно. Это была равная игра? Без сомнений. Но что там по броскам? 39 - 19? Кто-то был в деле, кто-то - нет.

1
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

True Timati

А по броскам, дорогой физрук, Тампа опять вату катает. Спят лидеры. Оба ударных звена. В общем высшая несправедливость будет, если Тампа каким-то образом пройдет в финал. Вашингтон может проиграть только сам себе

08:27

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!