Джон Купер: "Игра была равной. Но что там по броскам?"

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер после поражения от "Вашингтона" (0:3) в шестом матче полуфинала Кубка Стэнли посетовал на недостаточное количество бросков. Счет в серии плей-офф стал равным - 3-3.
- Мы были недостаточно хороши, - цитирует официальный сайт НХЛ Купера. - Мы играли недостаточно отчаянно. Это была равная игра? Без сомнений. Но что там по броскам? 39 - 19? Кто-то был в деле, кто-то - нет.
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True Timati
А по броскам, дорогой физрук, Тампа опять вату катает. Спят лидеры. Оба ударных звена. В общем высшая несправедливость будет, если Тампа каким-то образом пройдет в финал. Вашингтон может проиграть только сам себе
08:27