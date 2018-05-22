Джон Купер: "Игра была равной. Но что там по броскам?"

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер после поражения от "Вашингтона" (0:3) в шестом матче полуфинала Кубка Стэнли посетовал на недостаточное количество бросков. Счет в серии плей-офф стал равным - 3-3.

- Мы были недостаточно хороши, - цитирует официальный сайт НХЛ Купера. - Мы играли недостаточно отчаянно. Это была равная игра? Без сомнений. Но что там по броскам? 39 - 19? Кто-то был в деле, кто-то - нет.