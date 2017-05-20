Джон Купер: "Галлан - отличная находка для "Вегаса"

Главный тренер сборной Канады и "Тампа-Бэй" Джон Купер высоко оценил класс своего ассистента Жерара Галлана, который возглавил "Вегас". Специалист подчеркнул, что его коллега имеет огромное значение для национальной команды.

– Думаю, Галлан – отличная находка для "Вегаса". – приводит официальный сайт НХЛ слова Купера. – Мне довелось поработать с ним на Кубке мира, и во многом поэтому он находится здесь с нами. Он обладает невероятно большими хоккейными знаниями, игроки стоят за него горой, и мне кажется, что в "Вегасе" у него все здорово получится.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне сегодня, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада – Россия начнется в 16.15 здесь.