05:20 | Хоккей — НХЛ

Джон Купер: "Если Кучеров не будет готов на 100 процентов, рисковать не будем"


Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер сообщил, что российский нападающий Никита Кучеров может сыграть в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Филадельфией". Игрок завершает восстановление после травмы. Матч состоится сегодня, 3 марта, и начнется в 21.00 по московскому времени.

- Кучеров, определенно, добился прогресса, - цитирует Tampa Bay Times Купера. - Мы надеемся, что он сыграет в субботу, но никогда не знаешь точно. Если он не будет готов на 100 процентов, мы не будем рисковать.

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