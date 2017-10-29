Джон Купер: "Будай - профи, но "Тампа" не помогла ему"

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер после поражения от "Анахайма" (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что остался недоволен игрой своих подопечных. Прервалась победная серия "Молний" из четырех игр кряду, команда проиграла в третий раз за сезон.

– Сегодня мы показали плохой хоккей, – цитирует официальный Твиттер "Тампы" Купера. – Много свистков, офсайдов. Будай – профи. И я не считаю, что это был не его матч. Я разочарован в игре команды, мы не помогли ему.

В этом матче прервалась результативная серия форварда Никиты Кучерова – россиянин впервые не набрал очков в матче этого сезона. В 12 встречах на его счету 19 (12+7) очков.