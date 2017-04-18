Джон Карлсон: "У "Вашингтона" еще есть время"

Защитник "Вашингтона" Джон Карлсон после поражения в третьем матче 1/8 финала плей-офф НХЛ от "Торонто" (3:4 ОТ, 1-2) подчеркнул, что его команде надо забыть об этой встрече. Четвертая игра в серии пройдет в Торонто в среду.

– Надо забыть об этом и двигаться дальше, – цитирует официальный сайт НХЛ на русском Карлсона. – Завтра мы разберем игру и станем сильнее. Надо сделать правильные выводы. Не стоит зацикливаться на прошлом. У нас еще есть время создать наше будущее.

Овечкин и "Вашингтон" терпят катастрофу, "Чикаго" в шаге от вылета