Джон Карлсон - о шайбе Орпика: "Я рад, что он забил"

Защитник "Вашингтона" Джон Карлсон после победы над "Вегасом" (3:2) в финальной серии (1-1) Кубка Стэнли рассказал, что рад за своего одноклубника, коллегу по амплуа Брукса Орпика. 37-летний защитник в этой игре прервал безголевую серию, которая началась в феврале 2016 года.

– Гол Орпика? Да он был превосходным, – цитирует NBC Sports Washington Карлсона. – Орпик – душа и сердце "Вашингтона". Он столько всего делает для своей команды, правда, почему-то, мало получает взамен. Но мы его очень любим. Он подает нам большой пример тем, как отрабатывает каждый матч. Я рад, что он забил этот важный гол.

В плей-офф текущего сезона Орпик провел 21 матч и набрал 4 (1+3) очка.

Следующий матч серии "Вегас" – "Вашингтон" состоится 3 июня, начало – в 3.00 по московскому времени.