Джон Карлсон: "Мы в себя верим"

Защитник "Вашингтона" Джон Карлсон прокомментировал поражение от "Тампа-Бэй" (2:4). После четырех матчей в финальной серии Восточной конференции НХЛ ничья – 2-2. Отметим, что все встречи были выиграны на выезде.

- Да, наибольшего успеха мы добивались в гостях, - приводит пресс-служба НХЛ слова Карлсона. - Мы и дома сумели провести несколько чертовски хороших игр, но просто не могли найти нескольких маленьких нюансов, воспользоваться в ключевые моменты своими возможностями. Именно поэтому наши показатели дома и в гостях такие, какие есть.



Сейчас нам стоит сфокусироваться на следующем выездном матче, где мы и правда выступаем удачнее. Мы в себя верим. Когда ты играешь хорошо, довольно легко подметить то, что у нас на льду получается.



Следующий матч серии пройдет в ночь на 20 мая на льду "Тампы".

