Джон Гибсон: "Я подвел "Анахайм"

Голкипер "Анахайма" Джон Гибсон после поражения от "Эдмонтона" (1:7) в шестом матче серии плей-офф Кубка Стэнли заявил, что остался недоволен своей игрок. Вратаря поменяли уже в первом периоде после того, как он пропустил 3 шайбы после 6 бросков по своим воротам. "Ойлерз" сравнял счет в серии – 3-3.

– Я сыграл не очень хорошо, – цитирует сайт НХЛ Гибсона. – Если бы я смог спасти команду, то игра сложилась бы иначе. Хотя, может, и нет. Все изначально сложилось не так. Мы были не в лучшей форме, а я сыграть не так, как хотел. Я подвел команду.