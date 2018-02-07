Джоффри Лупул: "Наверное, мое тело больше не подходит для игры в хоккей"

Нападающий Джоффри Лупул намекнул, что в ближайшее время объявит о завершении карьеры. Напомним, что игрок находится на контракте с "Торонто", однако не играл с февраля 2016 года после того, как клуб поместил его в долгосрочный список травмированных.

– Когда я думаю об этом, хочется признать тот факт, что тело не в самой лучшей форме, – цитирует Sportsnet Лупула. – Наверное, оно уже не подходит для игры в хоккей. Голы, плей-офф и все такое прочее... Сейчас я не играю, и, вероятно, не буду играть и дальше.