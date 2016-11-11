Джоэль Кенневилль: "В матче с "Вашингтоном" Анисимова могут заменить Крюгер или Шмолц"

Главный тренер "Чикаго" Джоэль Кенневилль надеется, что нападающий Артем Анисимов сможет принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Вашингтоном". Ранее форвард получил повреждение нижней части тела.
- После того как Анисимов покинул лед, мы меняли состав звеньев, пробовали разные сочетания, - приводит официальный сайт НХЛ слова Кенневилля. - В предыдущих встречах мы тоже активно применяли ротацию, поэтому хорошо осведомлены о своих возможностях.
Безусловно, нам будет не хватать Анисимова, если он не сможет принять участие в матче. Он прекрасно начал сезон и приносил пользу во всех компонентах игры. Но мы до сих пор надеемся, что он сможет выйти на лед. Если этого не случится, его место займет Маркус Крюгер или Ник Шмолц.