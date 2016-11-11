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Джоэль Кенневилль: "В матче с "Вашингтоном" Анисимова могут заменить Крюгер или Шмолц"

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Главный тренер "Чикаго" Джоэль Кенневилль надеется, что нападающий Артем Анисимов сможет принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Вашингтоном". Ранее форвард получил повреждение нижней части тела.

- После того как Анисимов покинул лед, мы меняли состав звеньев, пробовали разные сочетания, - приводит официальный сайт НХЛ слова Кенневилля. - В предыдущих встречах мы тоже активно применяли ротацию, поэтому хорошо осведомлены о своих возможностях.

Безусловно, нам будет не хватать Анисимова, если он не сможет принять участие в матче. Он прекрасно начал сезон и приносил пользу во всех компонентах игры. Но мы до сих пор надеемся, что он сможет выйти на лед. Если этого не случится, его место займет Маркус Крюгер или Ник Шмолц.

Анисимов может не сыграть с "Вашингтоном" из-за травмы

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