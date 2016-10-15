Джоэл Кенневилль: "Чикаго" должен был сыграть дисциплинированее в матче с "Нэшвиллом"

Главный тренер "Чикаго" Джоэл Кенневилль посетовал на большое количество удалений в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Нэшвиллом" (2:3). По его словам, "Блэкхокс" должны были действовать более дисциплинированно.
Российские нападающие "ястребов" Артем Анисимов и Артемий Панарин очков не набрали.
- Безусловно, мы должны играть дисциплинированнее, - приводит официальный сайт НХЛ слова Кенневилля. - У нас не должно быть столько удалений. Но мы в любом случае не смогли так сыграть в атаке, чтобы вернуться в игру, сравнять счет. У нас это не получилось.
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https://www.nhl.com/ru/news/pk-subban-scores-predators-win-opener/c-282685574