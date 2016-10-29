Джоэль Кенневилль: "Анисимова недооценили в прошлом сезоне"

Гланвый тренер "Чикаго" Джоэль Кенневилль после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Джерси" (3:2 ОТ) отметил, что нападающий команды Артем Анисимов сделал большой вклад в успех команды. В сегодняшней встрече россиянин забросил победную шайбу.

- В прошлом сезоне Анисимова, наверное, недооценили за то, что он сделал для своей тройки, - приводит пресс-служба НХЛ слова Кенневилля. - Кейн выиграл звание MVP, а Панарин стал лучшим новичком. Анисимов сделал действительно много для них. Он хорошо играет в завершении, помогает на краях и делает хорошие дальние броски.