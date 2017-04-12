Джоэль Кенневилль: "Анисимов идеально вписывается в тройку с Панариным и Кейном"

Главный тренер "Чикаго" Джоэль Кенневилль рад возвращению на лед российского нападающего Артема Анисимова. По словам специалиста, форвард идеально вписывается в тройку с Артемием Панариным и Патриком Кейном.

- Он отлично вписывается в эту тройку, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Кенневилля. - Он очень сильно помогает. Он спокойно занимается своим делом в связке с двумя особенными хоккеистами. С ним мы сильнее, он очень полезен. Это очень важно.

Ожидается, что российский игрок сможет принять участие в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ с "Нэшвиллом", который состоится в четверг. Напомним, что Анисимов получил травму левой ноги 14 марта в игре с "Монреалем" и пропустил 13 матчей регулярного чемпионата.

Анисимов восстановился после травмы и может сыграть с "Нэшвиллом"