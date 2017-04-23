Джо Торнтон: "Сан-Хосе" не будет искать оправданий вылету из Кубка Стэнли"

Нападающий "Сан-Хосе" Джо Торнтон после вылета из Кубка Стэнли заявил, что не будет искать оправданий игре своей команды в серии с "Эдмонтоном". Напомним, что "Акулы" проиграли "Ойлерз" со счетом 2-4 в серии.
– В хоккее бывают разные периоды, – цитирует сайт НХЛ Торнтона. – Иногда у тебя все получается. Но в этом году нашу команду подкосили травмы. Это сказалось на игре. Мы не будем искать никаких оправданий. "Эдмонтон" провел прекрасную серию, снимаю шляпу перед ними.
Якут Хан
Джо, оправдания?! Сосунки по шеям надавали бородачам)))
18:14