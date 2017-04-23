Джо Торнтон: "Сан-Хосе" не будет искать оправданий вылету из Кубка Стэнли"

Нападающий "Сан-Хосе" Джо Торнтон после вылета из Кубка Стэнли заявил, что не будет искать оправданий игре своей команды в серии с "Эдмонтоном". Напомним, что "Акулы" проиграли "Ойлерз" со счетом 2-4 в серии.

– В хоккее бывают разные периоды, – цитирует сайт НХЛ Торнтона. – Иногда у тебя все получается. Но в этом году нашу команду подкосили травмы. Это сказалось на игре. Мы не будем искать никаких оправданий. "Эдмонтон" провел прекрасную серию, снимаю шляпу перед ними.