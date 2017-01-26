19:23 | ХОККЕЙ — НХЛ

Джо Сакик: "Варламов будет полностью здоров к началу тренировочного лагеря"

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Генеральный менеджер "Колорадо" Джо Сакик отметил, что операция – это лучший выход для российского вратаря Семена Варламова, у которого хроническая травма паха. По словам руководителя, он будет полностью здоров к началу тренировочного лагеря. Ранее стало известно, что россиянин перенесет операцию в ночь на пятницу.

– У Варламова проблемы с пахом и бедром уже наблюдаются некоторое время, – цитирует Сакика denverpost.com. – После обследования нашими докторами было принято решение сделать операцию, так как это наилучший путь к полному выздоровлению. Сделав ее сейчас, Семен будет полностью здоров к началу тренировочного лагеря.

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Материалы REN-TV

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