Джо Сакик: "Уверены, что после операции Варламов сможет демонстрировать свой лучший хоккей"

Генеральный менеджер "Колорадо" Джо Сакик уверен, что российский голкипер Семен Варламов станет сильнее после восстановления от травмы. 28-летний россиянин досрочно завершил сезон из-за травмы паха, в связи с которой ему была сделана 26 января операция.

- Думаю, что он полностью восстановится к следующему сезону, - цитирует пресс-служба лиги Сакика. - У него были проблемы с пахом в последние пару лет, а также в этом году. Но он работает над собой, уделял много внимания этой проблеме.

Мы уверены, что после операции он сможет демонстрировать свой лучший хоккей. Он психологически будет себя лучше чувствовать, не будет думать о том, что он вот-вот снова потянет пах. Я понимаю, что этот сезон получился тяжелым для него. В голове у него все время сидела мысль: "Когда же я снова сломаюсь?" Сейчас мы уверены, что он полностью восстановится, проблемы останутся в прошлом и он сможет думать только об игре".