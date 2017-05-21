Джо Сакик: "У Миронова отличные шансы закрепиться в "Колорадо"

Генеральный менеджер "Колорадо" Джо Сакик отметил, что российский защитник Андрей Миронов имеет отличные шансы закрепиться в основном составе команды. Экс-игрок "Динамо" заключил с клубом НХЛ двухлетний контракт.

– Он отличный надежный защитник с хорошим первым пасом. Ему не везло с травмами в этом сезоне, но нужно смотреть вперед – надеюсь, он будет готов к игре за нас, – цитирует ТАСС Сакика. – У него отличные шансы закрепиться в команде. Он молод, хорош в защите, может сыграть жестко – у него есть все, чтобы остаться с нами.