Джо Сакик: "Оттава" потребовала, чтобы мы убрали Дюшена со льда"

Генеральный менеджер "Колорадо" Джо Сакик раскрыл подробности обмена Мэтта Дюшена в "Оттаву", который был совершен во время матча "Эвеланш" с "Айлендерс" (4:6). Игрок провел на площадке 1 минуту 59 секунд и перед сменой был отправлен в раздевалку.

- Необычная, конечно, ситуация. Потребовалось немало времени, чтобы обо всем договориться, - заявил Сакик. - Ну а как только ударили по рукам – самым правильным было убрать Мэтта со льда, чтобы он не получил травму. "Оттава" просто потребовала, чтобы его убрали. Никогда не знаешь, когда сделка все же свершится. И что в этом случае потребуется сделать. Тут – потребовалось убрать его со льда. Я позвонил на лавку, то есть не совсем на лавку, а нашему тренеру по видео и сказал, чтобы Дюшен больше не провел ни одной смены. Чего только ни бывает в хоккее. (Игорь ЕРОНКО)

Большая двадцатка с Игорем ЕРОНКО