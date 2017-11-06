Джо Сакик: "Обмен Дюшена добавит "Колорадо" перспектив"

Генеральный менеджер "Колорадо" Джо Сакик заявил, что обмен Мэтта Дюшена поможет команде стать перспективней в будущем. Напомним, что канадец отправился в "Оттаву", а "Эвелаш" получили ряд игроков и драфт-пиков.

– Мы считаем, что эта сделка добавит нам перспектив, – цитирует BSN Denver Сакика. – Мы только продолжаем строить наш проект, хотим сделать его долгосрочным в будущем. Мы всегда говорили, что нужно быть терпеливыми и ждать подходящего решения. И это тот шанс, который, как мы считаем, будет отличным для всей организации.

Обмен Дюшена отправил Каменева в "Колорадо". Подробности сделки