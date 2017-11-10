Джо Сакик: "Каменев не полетел с "Колорадо" в Стокгольм из-за проблем с визой"

Генеральный менеджер "Колорадо" Джо Сакик отметил, что в клубе рассчитывают на нападающего Владислава Каменева. По его словам, россиянин должен был отправиться в Стокгольм вместе с командой, но не полетел из-за проблем с визой. Сегодня "Эвеланш" проведут матч регулярного чемпионата НХЛ против "Оттавы" в столице Швеции.

- У Каменева были проблемы с визой, поэтому он остался в Северной Америке, - заявил Сакик. - Хотя я очень хотел видеть его с нами уже в этой поездке. Но как только мы вернемся, сразу поднимем его в основную команду. Я на самом деле очень рад, что мы его приобрели. Он очень ответственный, очень мастеровитый классный центрфорвард. Он идеально вписывается в нашу стратегию по составу. И он очень молод – ему еще прогрессировать и прогрессировать. Совсем скоро вы увидите его в нашем составе, и он себя обязательно покажет с самой лучшей стороны.

Напомним, Каменев, ранее выступавший за "Нэшвилл", перешел в "Колорадо" в результате обмена Мэтта Дюшена в "Оттаву". (Игорь ЕРОНКО)