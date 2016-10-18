Джо Павелски: "Сан-Хосе" на шаг отставал от "Рейнджерс"

Нападающий "Сан-Хосе" Джо Павелски подчеркнул, что команда рассчитывала завладеть инициативой в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Рейнджерс" (4:7).

По словам форварда, "Шаркс" не сумели продемонстрировать свою игру, потому что были на шаг позади соперника.

- "Сан-Хосе" думал, что сможет захватить инициативу, побежать, сыграть в свой хоккей, - приводит пресс-служба НХЛ слова Павелски. - Но мы отставали на один шаг.