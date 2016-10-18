Джо Павелски: "Сан-Хосе" на шаг отставал от "Рейнджерс"

Нападающий "Сан-Хосе" Джо Павелски подчеркнул, что команда рассчитывала завладеть инициативой в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Рейнджерс" (4:7).
По словам форварда, "Шаркс" не сумели продемонстрировать свою игру, потому что были на шаг позади соперника.
- "Сан-Хосе" думал, что сможет захватить инициативу, побежать, сыграть в свой хоккей, - приводит пресс-служба НХЛ слова Павелски. - Но мы отставали на один шаг.
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https://www.nhl.com/ru/news/chris-kreider-continues-fast-start-for-rangers/c-282773452