Джо Павелски: "Не хочется всю серию провести, уступая в счете"

Нападающий "Сан-Хосе" Джо Павелски после победы во втором матче четвертьфинала Кубка Стэнли над "Вегасом" (4:3 2ОТ, 1:1 в серии) отметил бойцовский дух и внимание к деталям. По его словам, в концовке удача повернулась лицом.

– Мы проигрывали со счетом 0:2, хотя смотрелись хорошо, – цитирует павелски официальный сайт НХЛ. – Приятно, что нам удалось выйти вперед. Не хочется всю серию провести, уступая в счете. Во втором периоде мы забили три гола и получили представление, что может принести нам успех. В целом наш бойцовский дух и внимание к деталям были лучше. При этом соперник в любом случае сыграл сильно, но в концовке удача повернулась лицом к нам.