Джо Купер: "Влияние Василевского играет огромную роль"

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джо Купер после победы над "Детройтом" (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что огромное влияние на игру команды оказывает российский вратарь Андрей Василевский. По мнению наставника, российский вратарь выручал "Лайтнинг".

- Его влияние для нас играет огромную роль, - приводит официальный сайт НХЛ слова Купера. - Мы не всегда хорошо смотрелись в течение шести сыгранных игр. Впрочем, Андрей всегда оставлял нас в игре, даже когда у команды не ладилось.