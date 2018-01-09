08:55 | Хоккей — НХЛ

Джирарди избежал травмы и может сыграть в следующем матче "Тампы"

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Защитник "Тампа-Бэй" Дэн Джирарди избежал серьезной травмы в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Детройта" (5:2), сообщает сайт клуба. Хоккеист получил повреждение шеи после столкновения с Мартином Фрком.

Ожидается, что 33-летний защитник вернется на лед в ближайшие дни. Следующий матч команда проведет в ночь на среду против "Каролины". Джирарди отыграл 42 встречи, в которых набрал 11 (3+8) очков при показателе полезности "+10".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Упёртый русский

Гибсон - красавец, там в меньшинстве был бросок защитника, и Джирарди спас своей головой... Долго приходил в себя, но уехал - сам. Кстати, он с ДРВ был вообще красавцем - первый гол забил, в ассистентах значился - прибавляет прям на глазах. НЙР скоро будет кусать локти?

10:35

gibson

Какое столкновение? Вообще-то он получил шайбой в голову.

09:28