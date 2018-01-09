Джирарди избежал травмы и может сыграть в следующем матче "Тампы"

Защитник "Тампа-Бэй" Дэн Джирарди избежал серьезной травмы в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Детройта" (5:2), сообщает сайт клуба. Хоккеист получил повреждение шеи после столкновения с Мартином Фрком.

Ожидается, что 33-летний защитник вернется на лед в ближайшие дни. Следующий матч команда проведет в ночь на среду против "Каролины". Джирарди отыграл 42 встречи, в которых набрал 11 (3+8) очков при показателе полезности "+10".