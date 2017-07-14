Джионта не останется в "Баффало", но не завершит карьеру

Нападающий Брайан Джионта заявил, что не планирует завершать карьеру в этом сезоне, однако не хочет заключать контракт с "Баффало". Напомним, что 38-летний хоккеист является неограниченно свободным агентом.

– Я еще не закрыл свою дверь в лигу, – цитирует Sportsnet Джионту. – Пытаюсь понять, какое развитие событий будет лучше для меня. Теперь я учитываю интересы своей семьи.

Напомним, что Джионта с 2014 года выступал за "Баффало", в минувшем сезоне он провел 82 матча, в которых набрал 35 (15+20) очков. Всего в НХЛ он провел 1006 матчей и набрал 588 (289+299) очков.