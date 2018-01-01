11:09 | Хоккей — НХЛ

Джимми Ховард: "Чем дольше судьи смотрели повтор броска Малкина, тем больше сомнений у меня возникало"


Вратарь "Детройта"  Джимми Ховард признал справедливость решения арбитров засчитать гол форварда "Питтсбурга"  Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Ред Уингз" победили со счетом 4:1, Ховард отразил 37 бросков. После броска Малкина он забрал шайбу в ловушку, но повтор показал, что сделал он это уже за линией ворот.

- Мне показалось, что шайба все же пересекла линию. И чем дольше арбитры смотрели повтор, тем больше сомнений лезло в мою голову, - цитирует официальный сайт НХЛ Ховарда.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий