Джимми Ховард: "Чем дольше судьи смотрели повтор броска Малкина, тем больше сомнений у меня возникало"

Вратарь "Детройта" Джимми Ховард признал справедливость решения арбитров засчитать гол форварда "Питтсбурга" Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Ред Уингз" победили со счетом 4:1, Ховард отразил 37 бросков. После броска Малкина он забрал шайбу в ловушку, но повтор показал, что сделал он это уже за линией ворот.

- Мне показалось, что шайба все же пересекла линию. И чем дольше арбитры смотрели повтор, тем больше сомнений лезло в мою голову, - цитирует официальный сайт НХЛ Ховарда.