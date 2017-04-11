Джим Нилл: "Вернется ли Ничушкин? Никогда не знаешь, чего ждать, когда имеешь дело с Россией"

Генеральный менеджер "Далласа" Джим Нилл заявил, что пока не знает, вернется ли нападающий Валерий Ничушкин в "Старз" из ЦСКА. Контракт 22-летнего хоккеиста с армейцами рассчитан до конца следующего сезона. В этом году Ничушкин провел за ЦСКА 36 матчей в регулярке и набрал 24 (11+13) очка, в плей-офф он записал на свой счет 5 (1+4) очков в 9 встречах.

– У Ничушкина еще год контракта, – цитирует Dallas News Нилла. – Я разговаривал со своим агентом. Но я не знаю, есть ли шанс его вернуть или нет. Никогда не знаешь, чего ждать, когда имеешь дело с Россией. Не знаю, вступит ли в силу решение по Олимпиаде. Мы будем держать связь с представителями Ничушкина и решим, что делать дальше. Сейчас он играет за сборную и попытается попасть на чемпионат мира.