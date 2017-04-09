Джим Нилл: "Даллас" благодарен Раффу за преданность и профессионализм"

Генеральный менеджер "Далласа" Джим Нилл поблагодарил бывшего главного тренера Линди Раффа за профессионализм и преданность клубу. Соглашение со специалистом, возглавлявшим "Старз" с 2013 года, было рассчитано до конца этого сезона.

- Хотелось бы выразить благодарность Раффу за преданность и профессионализм, которые он демонстрировал на протяжении четырех лет, занимая должность главного тренера, - приводит пресс-служба "звезд" слова Нилла. - Он - не только уважаемый тренер, но и замечательный человек.

Напомним, что в текущем сезоне команда под руководством 57-летнего канадца набрала 79 очков в 82 матчах и не смогла выйти в плей-офф НХЛ.