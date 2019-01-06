Джим Монтгомери: "Ничушкин никогда не был бомбардиром, у него другие качества"

Главный тренер "Далласа" Джим Монтгомери отметил, что его не беспокоит низкая результативность Валерия Ничушкина. Российский форвард не забивал уже 33 матча подряд.

- Мы видим в нем скорее левого нападающего третьего звена, чем забивного форварда топ-6, - цитирует русскоязычная версия сайта НХЛ Монтгомери. - Если вы посмотрите, то он никогда не был бомбардиром. Это парень, который помогает вам выигрывать каждый вечер из-за его других качеств, которые он привносит и создает импульс для всей команды.