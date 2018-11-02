Джим Монтгомери: "Худобин доказал, что у "Далласа" два классных голкипера"

Главный тренер "Далласа" Джим Монтгомери похвалил вратаря Антона Худобина за уверенную игру в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Торонто" (2:1). Российский голкипер отразил 31 бросок из 32 и был признан первой звездой матча. Для него это всего третья игра в сезоне, основным вратарем остается Бен Бишоп.

- Он был великолепен. Он очень классный одноклубник, - цитирует официальный сайт НХЛ Монтгомери. - Он каждый день дает всем энергию и хорошее настроение. Когда конкурируешь с Беном Бишопом, тяжело играть так часто, как бы того бы хотелось. Но он выглядел уверенным, и это отразилось и на морали команды. Это доказывает, что у нас два классных голкипера.