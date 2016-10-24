Джим Беннинг: "Ванкувер" хотел, чтобы Трямкин провел несколько матчей за фарм-клуб"

Генеральный менеджер "Ванкувера" Джим Беннинг подтвердил информацию о том, что защитник Никита Трямкин не перейдет в "Ютику". Ранее сообщалось, что 22-летний россиянин отказался от выступлений за фарм-клуб "Кэнакс".

- Трямкин не перейдет в АХЛ, - приводит Vancouversun слова Беннинга. - Мы рассматривали различные варианты, разговаривали с его агентом, но услышали отрицательный ответ. Нам бы хотелось, чтобы он провел за фарм-клуб несколько матчей, но… Сейчас он усердно тренируется, а также занимается дополнительно.