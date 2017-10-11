Джеймс Нил: "Вегас" хотел победить всех, кого коснулась трагедия"

Нападающий "Вегаса" Джеймс Нил после первой в истории клуба домашней победы отметил, что игра регулярного чемпионата НХЛ против "Аризоны" (5:2) была особенной. Перед началом встречи прошла акция в память о жертвах трагедии в Лас-Вегасе – в ночь на 2 октября преступник открыл стрельбу из своего номера в отеле по толпе посетителей фестиваля кантри-музыки. 58 человек были убиты, более 500 получили ранения.

– Нам хотелось организовать хорошее шоу и победить в этом важном матче, – цитирует официальный сайт НХЛ Нила. – Мы хотели выиграть ради города ради всех, кого задела эта трагедия. Нам это удалось. Для нас это был особенный вечер.

Отметим, что "Вегас" стал первым в истории НХЛ клубом, сумевшим одержать три победы подряд на старте дебютного сезона. По итогам игрового дня клуб был признан первой звездой дня.