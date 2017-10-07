Джеймс Нил: "У игроков "Вегаса" есть уникальная возможность построить что-то историческое"

Нападающий "Вегаса" Джеймс Нил, забросивший две шайбы в ворота "Далласа" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1), признался, что ему было приятно начать сезон с победы. Тем не менее, он понимает, что это лишь дебютная встреча в сезоне.

- Да, это только первый матч сезона, но было так приятно видеть эти счастливые лица, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Нила. - У нас есть уникальная возможность построить здесь что-то историческое. Прекрасное чувство.