Джеймс Нил: "Ринне продолжит быть лучшим в составе "Нэшвилла"

Нападающий "Нэшвилла" Джеймс Нил подчеркнул, что он уверен в голкипере команды Пекка Ринне в преддверии шестого матча финала плей-офф НХЛ с "Питтсбургом". В четверг вратарь пропустил три шайбы с девяти бросков и был заменен после первого периода, а его команда проиграла со счетом 0:6 и теперь уступает в серии 2-3.

– На протяжении всего плей-офф я говорил, что Пекс был нашим лучшим игроком, – приводит NHL.com/ru слова Нила. – Уверен, что он продолжит быть таковым.