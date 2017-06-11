Джеймс Нил: "Ринне продолжит быть лучшим в составе "Нэшвилла"

Нападающий "Нэшвилла" Джеймс Нил подчеркнул, что он уверен в голкипере команды Пекка Ринне в преддверии шестого матча финала плей-офф НХЛ с "Питтсбургом". В четверг вратарь пропустил три шайбы с девяти бросков и был заменен после первого периода, а его команда проиграла со счетом 0:6 и теперь уступает в серии 2-3.
– На протяжении всего плей-офф я говорил, что Пекс был нашим лучшим игроком, – приводит NHL.com/ru слова Нила. – Уверен, что он продолжит быть таковым.
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https://www.nhl.com/ru/news/rinne-in-his-comfort-zone-at-bridgestone-arena/c-289871152