Джеймс Нил: "Нэшвилл" в матче с "Питтсбургом" устроят даже мусорные голы"

Нападающий "Нэшвилла" Джеймс Нил отметил, что его команда должна больше времени проводить на пятачке "Питтсбурга" в домашних матчах финала Кубка Стэнли (0-2). По его словам, "Предаторз" в этих поединках устроят любые голы.

- Нужно больше закрывать обзор Мэтту Мюррею, создавая толкучку на его пятачке, - приводит русскоязычная верси сайта НХЛ слова Нила. - Это хороший голкипер, который здорово видит площадку. Надо лишить его комфорта и преимущества. Годятся даже мусорные голы. Необходимо искать отскоки, чаще доставлять шайбу к его воротам. Мы хорошо работали в первом и втором матчах. Но теперь надо подтянуть реализацию