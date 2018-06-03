09:39 | Хоккей — НХЛ

Джеймс Нил: "Нам нужно вернуться к тому, что принесло "Вегасу" успех"


Форвард "Вегаса" Джеймс Нил поделился впечатлениями после поражения в третьем матче финала Кубка Стэнли против "Вашингтона" (1:3).

- Нам нужно немного спокойствия при владении шайбой, - цитирует игрока официальный сайт НХЛ. - Мы должны принимать правильные решения и облегчить друг другу задачу. Мы слишком торопимся. Нужно играть спокойнее. Нам необходимо вернуться к тому, что принесло нам успех.

"Кэпиталз" вышли вперед в серии - 2-1. Следующий матч состоится в ночь на вторник, 5 июня (по московскому времени).

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Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2017-2018/

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