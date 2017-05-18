Джеймс Нил: "Арена "Нэшвилла" – потрясающее место для игры в хоккей"

Нападающий "Нэшвилла" Джеймс Нил поблагодарил болельщиков за поддержку в плей-офф НХЛ. В серии 1/2 финала Кубка Стэнли против "Анахайма" "Предаторз" ведут со счетом 2-1.

– Наша арена – потрясающее место для игры в хоккей, – приводит официальный сайт НХЛ слова Нила. – Теперь это начинают отмечать все. Этот город принял хоккейную команду, как ни один другой.

Я выступал за разные клубы, играл во многих дворцах, в том числе очень громких. Но наш в этом отношении просто на каком-то другом уровне, совершенно вне конкуренции. Даже когда кажется, что громче быть уже просто не может, на каждом следующем матче плей-офф становится еще громче.