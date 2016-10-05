Джейми Бенн: "Травмы в "Далласе"? Сумасшедшая ситуация"

Капитан "Далласа" Джейми Бенн рассказал о подготовке команды к предстоящему сезону-2016/17. Он посетовал, что его партнеров преследуют травмы. Нападающий добавил, что у молодых игроков появится шанс проявить себя.

– Травмы? Сумасшедшая ситуация, – приводит официальный сайт лиги слова Бенна. – Не думаю, что кто-то из игроков раньше с ней сталкивался. Просто какая-то эпидемия. Но мы справимся. Шанс проявить себя получат молодые хоккеисты. Они это тоже понимают, что в команде есть свободные позиции и ребята начинают работать интенсивнее. Наши ветераны стали хорошим примером для молодежи.