Джейк Гюнтцель: "Я просто оказывался в нужное время в нужном месте"

Форвард "Питтсбурга" Джейк Гюнтцель после второго матча финальной серии Кубка Стэнли с "Нэшвиллом" (4:1, счет в серии – 2-0) выразил удовлетворение результатом встречи. Форвард оформил дубль, в одном из эпизодов сыграв на добивании после броска Конора Шири.

- На самом деле я просто оказывался в нужное время в нужном месте, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Гюнтцеля. - В эпизоде со вторым голом Брайан Раст по сути сделал мне передачу от щитка Ринне. Мы обсуждали с ним это, так что мне оставалось только добить шайбу в пустые ворота. Первый гол случился на добивании, здесь тоже большую часть работы сделали мои партнеры, мне же повезло подобрать шайбу на пятачке и направить ее в сетку.

Все, что происходит со мной сейчас, похоже на какое-то сумасшествие. Я даже не могу описать словами то, что чувствую в данный момент. Конечно, я в курсе про рекорды, которые уже побил и которые еще могу поставить, это очень приятно. Я ценю такие моменты, но самое главное, что мои голы приносят победы "Питтсбургу". Мы повели в серии со счетом 2-0, и это наиболее важно сейчас.

Напомним, что благодаря этой победе "Питтсбург" увеличил отрыв в серии - 2-0. Третий матч состоится в ночь на 4 июня, начало игры - в 3.00 по московскому времени.