Джейк Гюнтцель: "В гостях у "Нэшвилла" нам придется непросто"

Нападающий "Питтсбурга" Джейк Гюнтцель после второго матча финальной серии Кубка Стэнли с "Нэшвиллом" (4:1, счет в серии – 2-0) выразил удовлетворение результатом встречи. Форвард оформил дубль, в одном из эпизодом сыграв на добивании после броска Конора Шири.

– Конор здорово бросил шайбу, но ты не никогда не знаешь, что будет на добивании, – приводит официальный сайт НХЛ Гюнтцеля. – Ты просто стараешься направить шайбу в створ, и она сама находит путь. Теперь мы едем в гости к "Нэшвиллу". Слышал, что там будет сумасшествие. Нам придется непросто.