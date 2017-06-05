Джейк Гюнтцель: "Малкин еще покажет себя в четвертом матче с "Нэшвиллом"

Нападающий "Питтсбурга" Джейк Гюнтцель отметил, что форвад "Пингвинз" Евгений Малкин покажет свою игру в четвертом матче финала против "Нэшвилла" (2-1). В третье игре россиянин не набрал очков, а его команда проиграла со счетом 1:5.

- В одной игре всякое может случиться, - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Гюнтцеля. - Малкин очень хорошо знает хоккей. Завтра он будет готов показать все, на что способен. Мы в него верим.