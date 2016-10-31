Джей Ти Миллер: "Воспользовались тем, что защита "Тампы" любит атаковать"

Нападающий "Рейнджерс" Джей Ти Миллер отметил, что его команде удалось грамотно сыграть против "Тампа-Бэй" (6:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. По его словам, ключевым моментом стал переход из обороны в атаку.

– Многие наши моменты возникали после умных действий в обороне и грамотных контратак через нейтральную зону, – цитирует официальный сайт НХЛ Миллера. – Мы старались подловить противника. Говорили до игры, что защита "Тампы" любит атаковать, постоянно спешит, что дает шанс на ответ. Так у нас несколько голов получилось.