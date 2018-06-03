10:00 | Хоккей — НХЛ

Джей Бигл: "Вашингтону" нужно продолжать улучшать свой хоккей"


Форвард "Вашингтона" Джей Бигл после победы над "Вегасом" (3:1) в третьем матче финала Кубка Стэнли сказал, что команда должна улучшить свою игру, чтобы одержать итоговую победу.

- Нам нужно продолжать улучшать свой хоккей, - цитирует хоккеиста официальный сайт НХЛ. - Мы увидим лучшее в их ("Вегаса" - прим. "СЭ") исполнении в матче №4, поэтому эта игра должна стать лучшей и для нас.

"Кэпиталз" вышли вперед в серии - 2-1. Следующий матч состоится в ночь на вторник, 5 июня (по московскому времени).

 

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Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2017-2018/

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