Джей Бигл: "Путь Овечкина к финалу занял больше времени, чем многие ожидали"

Нападающий "Вашингтона" Джей Бигл считает одноклубника Александра Овечкина​ одним из лучших в НХЛ. "Кэпиталз" в воскресенье сыграет с "Вегасом" в 3-м матче финальной серии Кубка Стэнли.

- Овечкин - отличный игрок, один из лучших в лиге, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Бигла. - Наверное, путь к финалу занял у него больше времени, чем многие ожидали, но мы готовы к этому моменту. Он готов к этому моменту. Это волнительное ощущение.