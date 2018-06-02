05:46 | Хоккей — НХЛ

Джей Бигл: "Путь Овечкина к финалу занял больше времени, чем многие ожидали"


Нападающий "Вашингтона" Джей Бигл считает одноклубника Александра Овечкина​ одним из лучших в НХЛ. "Кэпиталз" в воскресенье сыграет с "Вегасом" в 3-м матче финальной серии Кубка Стэнли.

- Овечкин - отличный игрок, один из лучших в лиге, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Бигла. - Наверное, путь к финалу занял у него больше времени, чем многие ожидали, но мы готовы к этому моменту. Он готов к этому моменту. Это волнительное ощущение.

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Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/ovechkin-is-ready-for-the-home-moment/c-298882450

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