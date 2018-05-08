Джей Бигл: "Овечкин всегда был хорошо в плей-офф"

Нападающий "Вашингтона" Джей Бигл порадовался за одноклубника Александра Овечкина, которому удалось вместе с командой выйти в полуфинал Кубка Стэнли, победив "Питтсбург". Ранее "Вашингтон" не проходил далее второго раунда плей-офф с 1998 года.
– Каждый раз это немного беспокоило, – цитирует официальный сайт НХЛ Бигла. – Но Овечкин всегда был хорош в плей-офф, всегда был нашим капитаном, скалой. Он играл нереально в плей-офф, и мы ждем, что в будущем продолжит играть так же.
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Werewolf
Рыппко Коноплянкыч Зозулькаев Поправьте заголовок, олени!!!___Он на русском вью давал наверное )))))
10:44
msamardin
Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://tok.pw/mblog
10:28
Рыппко Коноплянкыч Зозулькаев
Поправьте заголовок, олени!!!
10:15