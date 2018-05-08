Джей Бигл: "Овечкин всегда был хорошо в плей-офф"

Нападающий "Вашингтона" Джей Бигл порадовался за одноклубника Александра Овечкина, которому удалось вместе с командой выйти в полуфинал Кубка Стэнли, победив "Питтсбург". Ранее "Вашингтон" не проходил далее второго раунда плей-офф с 1998 года.

– Каждый раз это немного беспокоило, – цитирует официальный сайт НХЛ Бигла. – Но Овечкин всегда был хорош в плей-офф, всегда был нашим капитаном, скалой. Он играл нереально в плей-офф, и мы ждем, что в будущем продолжит играть так же.